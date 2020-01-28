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Siverek’te toplanan yardımlar Elazığ’a ulaştırıldı
GENEL 28.01.2020, 15:44
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ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, bölgeye ulaştırıldı.
Siverek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ağaçhan Parkı’nda açılan stantlara vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri, kamyonlara yüklendi. Akşam saatlerinde yola çıkarılan iki kamyon yaşam malzemesi, Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Hayır Çarşısı'na götürüldü. Hayır Çarşısı Müdürü Erkan Önal, "Elazığ’da yaşanan depremden dolayı Siverek Belediyesi'nden gelen arkadaşlarımız bizlere birçok konuda yardımcı oldu. Gıda, giyim, bakliyat, battaniye ve yatak gibi malzemeler konusunda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Allah Siverek Belediyesi'nden ve halkından razı olsun. Yardımları bize kavuşturduğunuz için Elazığ olarak, Belediye ve Hayır Çarşısı olarak minnettarız” dedi.
YARDIMLARIN TOPLANMASI VATANDAŞ TALEBİ
Siverek Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ise yardım yapılması talebinin vatandaşlardan geldiği belirtilerek, "Yaşanan Elazığ depremin ardından Siverek Belediyesi'ne başvuran çok sayıda vatandaşın talebi üzerine başlatılan yardım kampanyasında battaniye, kışlık ayakkabı, mont, bot, elektrikli soba, çocuk bezi, kıyafet ve çocuk maması ve 12 bin 500 koli su toplandı. Bizler de vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda yaşam malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdık" denildi.
Siverek Belediyesi tarafından Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ağaçhan Parkı’nda açılan stantlara vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri, kamyonlara yüklendi. Akşam saatlerinde yola çıkarılan iki kamyon yaşam malzemesi, Elazığ Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Hayır Çarşısı'na götürüldü. Hayır Çarşısı Müdürü Erkan Önal, "Elazığ’da yaşanan depremden dolayı Siverek Belediyesi'nden gelen arkadaşlarımız bizlere birçok konuda yardımcı oldu. Gıda, giyim, bakliyat, battaniye ve yatak gibi malzemeler konusunda bizlere yardımcı oldukları için teşekkür ediyoruz. Allah Siverek Belediyesi'nden ve halkından razı olsun. Yardımları bize kavuşturduğunuz için Elazığ olarak, Belediye ve Hayır Çarşısı olarak minnettarız” dedi.
YARDIMLARIN TOPLANMASI VATANDAŞ TALEBİ
Siverek Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre ise yardım yapılması talebinin vatandaşlardan geldiği belirtilerek, "Yaşanan Elazığ depremin ardından Siverek Belediyesi'ne başvuran çok sayıda vatandaşın talebi üzerine başlatılan yardım kampanyasında battaniye, kışlık ayakkabı, mont, bot, elektrikli soba, çocuk bezi, kıyafet ve çocuk maması ve 12 bin 500 koli su toplandı. Bizler de vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda yaşam malzemelerini deprem bölgesine ulaştırdık" denildi.
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