Siverek’te, barınak çöktü 40 koyun telef oldu

Mehmet SEZGİN / SİVEREK(Şanlıurfa), () - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde toprak çatılı hayvan barınağı yağışlar nedeniyle çöktü, barınakta bulunan 40 koyun telef oldu.

Olay, sabah erken saatlerde ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıksu Mahallesi'nde meydana geldi. Dünden bu yana devam eden yağmur nedeniyle, Mehmet Ali Kurtboğan’a ait toprak çatılı hayvan barınağında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından barınakta bulunan 100 koyundan 40'ı telef oldu.

Sabah koyunlara yem vermek için evden çıkan Kurtboğan, barınağın çöktüğünü görünce mahalle sakinlerinden yardım istedi. Mahalle sakinlerinin yardımı ile çöken barınaktaki 60 koyun kurtarıldı.

Yağışlar nedeniyle çöken çatının altında kalan 40 koyununun telef olduğunu belirten Mehmet Ali Kurtboğan, "Sabah hayvanlara yem vermek için çıktığımda ahırın çöktüğünü gördüm. Mahalle sakinlerine haber verdim, jandarmayı aradım. Jandarma gelip rapor tuttu. 100 koyunumdan 40'ı telef oldu" dedi.

FOTOĞRAFLI