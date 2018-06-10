Siverek'te Sakal-ı Şerif sahurda ziyarete açıldı

ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti ziyarete açıldı.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan Ulu Cami'deki Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü Burhan Barut ve görevliler tarafından korunduğu kasadan dualar ve tekbirlerle çıkarıldı. Ardından sarıldığı 40 bohça, dualar eşliğinde açılan Sakal-ı Şerif özel kutuya konularak sahur vakti ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler kuyruk oluşturdu.

İlçe Müftüsü Burhan Barut, "Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş ve Siverek'e getirilirken konaklanan her yerde kurban kesilerek buraya kadar getirilmiştir" dedi.

Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında da kurban kesti.



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