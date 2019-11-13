Sivaslı ustanın ürettiği bıçaklar, kabzalarıyla dikkat çekiyor

SİVAS'ta, bıçak ustası İsmail Gölebatmaz'ın (47), 1500 derece sıcaklıkta şekil vererek çelikten ürettiği bıçaklar geyik ve karaca boynuzlarından oluşan kabzalarıyla ilgi çekiyor.Küçük yaşlarda başladığı baba mesleğini Demircilerardı Mahallesi'ndeki Eski Sanayi Sitesi'nde 35 yıldır sürdüren evli ve 2 çocuk babası bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, doğal yollardan temin ettiği geyik ve karaca boynuzlarını bıçak sapına dönüştürüyor. Gölebatmaz, 1500 derece sıcaklıkta şekil verdiği çeliği örste döverek inceltip, parlattıktan sonra boynuza açılan oyuğa yerleştiriyor. Göletbatmaz'ın uzun uğraşlar sonucu hazır hale getirdiği geyik ve karaca boynuzlu kabzalarıyla dikkat çeken bıçaklar 500 ile 1500 lira arasında satışa sunuluyor. Çeşitli aşamalardan geçirilip hazırlanan bıçaklar yoğun ilgi görüyor.İlkokulu bitirdikten sonra baba mesleği bıçakçılığa gönül verdiğini ifade eden bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, "1984 yılından günümüze kadar bıçak yapmaya devam ediyorum. Genelde yöresel ev bıçağı, el çakısı gibi bıçaklar yapıyordum ama meraktan dolayı geyik boynuzundan, karaca boynuzundan, yapan hayvanlarının boynuzundan farklı, otantik ve kendi tasarımlarım olmak şartıyla bıçaklar yapıyorum" dedi.Karaca ve geyik boynuzlarını her zaman temin edemediğini söyleyen Gölebatmaz, "Bu boynuzlar avlanma yoluyla elde edilmiyor. Bazen doğada kendi düşen boynuzlar oluyor. Avlananlar da getirebiliyor. Vatandaşlar getiriyor, iş karşılığı yapıyorum. Bunları yaparken önemli olan çeliğin kalitesi. Birinci sınıf malzeme kullanıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önemli olan bunu yapmaktan ziyade boynuzu bıçağa yerleştirmektir. Birer bir ölçüsünde olması gerekir. Fiyatları kullandığım malzemeye göre 500 ile bin 500 lira arasında değişiyor. Genelde şark köşesi olanlar, antikacılar ve süse merakı olanlar tercih ediyor" diye konuştu.