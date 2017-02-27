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Sivas Valisi'nden cezaevindeki çocuklara oyuncak

SİVAS Valisi Davut Gül, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Gül, mahkum çocuklarının eğitim gördüğü kreşte bulunanlara oyuncak dağıttı. Sivas Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile birlikte Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunu...

Sivas Valisi'nden cezaevindeki çocuklara oyuncak
SİVAS Valisi Davut Gül, Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret etti. Gül, mahkum çocuklarının eğitim gördüğü kreşte bulunanlara oyuncak dağıttı.
Sivas Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül ile birlikte Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret etti. Gül burada ilk olarak açık cezaevinde içerisinde yer alan mahkum çocuklarının bakımlarının üstlenildiği kreşi ziyaret etti. Vali Gül'e ziyareti sırasında Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen ve cezaevi yetkilileri eşlik etti. Kreşte, oyun oynayıp eğlenceli etkinlikler düzenleyen çocuklarla yakından ilgilenen Gül, onlara beraberinde getirdiği oyuncakları hediye etti. Çocuklarla ilgilenen Vali Gül mahkum anneleriyle de bir süre sohbet etti. Vali Gül ve eşi Gülden Gül, daha sonra açık cezaevi binasını gezdi. Cezaevi içerisinde bulunan halı dokuma atölyesini gezen Gül, kadın mahkumlar tarafından yapılan el dokuması Sivas halısını inceledi.

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