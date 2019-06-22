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Sivas Valisi Ayhan ve dalgıçlar, Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı

SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AFAD bünyesinde görevli dalgıçlar, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı. Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır...

Sivas Valisi Ayhan ve dalgıçlar, Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı
SİVAS Valisi Salih Ayhan ve AFAD bünyesinde görevli dalgıçlar, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gökpınar Gölü'ne dalarak temizlik yaptı.
Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı ve 'Sıfır Atık Mavi' projesi kapsamında Gürün ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan, berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle doğal akvaryum olarak da bilinen Gökpınar Gölünde, su altı temizliği yapıldı. Programa, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Sivas Emniyet Müdür Vekili Aykut Turan, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı. Derinliği yaklaşık 15 metreyi bulan gölde dört gün süren temizlik çalışmasında, dip ve yosun temizliği gerçekleştirildi. Vali Ayhan ve AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci de dalgıçlarla tüplü dalış gerçekleştirerek, temizlik çalışmasına destek verdi.
'ÖNEMLİ BİR TURİZM ENSTRÜMANIMIZ'
Dalışın ardından açıklamalarda bulunan Vali Ayhan, Sivas'ın doğal güzelliklerini ortaya çıkartmak ve farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. İnsanların doğaya ihtiyaç duyduğu bir dönemde olunduğunu belirten Vali Ayhan, "Gökpınar gölümüzün temizliğine katkı sağlamak için buradayız. Sıfır Atık Mavi Projesi göllerdeki ve derelerdeki temizliğe dikkati çekmektedir. Gürün Gökpınar bizim çok önemsediğimiz, önemli bir turizm enstrümanımız. İnsanların dinlendiği, rahat nefes ve keyif aldığı bir yer. Herkesi burayı görmeye davet ediyoruz. Bu bir mirastır ve bu mirası en güzel şekilde dünden bugüne ve yarınlara aktaracağız" dedi. 

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