Sivas, Tokat ve Yozgat'ta fırtına hafta sonu 113 elektrik direğini devirdi

SİVAS, () - ÇAMLIBEL Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, bölgede hafta sonu etkili olan fırtınanın neden olduğu elektrik arızları hakkında bilgiler verdi. Akboğa, 24-25 Mart tarihlerinde fırtına nedeniyle, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 113 elektrik direğinin devrildiğini, 277 tel kopması meydana geldiğini ve 960 elektrik arızası oluştuğunu belirterek, arızaların kısa sürede giderildiğini söyledi.

ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa hafta sonu, sorumluluk bölgelerinde saatteki hızı 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle neredeyse doğal bir afet yaşandığını söyledi. Fırtına nedeniyle birçok evin çatısının uçtuğunu ve ağaçların devrildiğini belirten Akboğa, "Olumsuz hava muhalefetinden ÇEDAŞ olarak büyük oranda biz de etkilendik. Çok sayıda elektrik direğimiz devrildi, elektrik telleri koptu ve trafolarda arızalar meydana geldi. Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezimizde oluşturduğumuz kriz merkezimizle bizler Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporlarını anlık olarak takip etmekteyiz. Hafta sonu Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda biz de kriz merkezimizde gerekli hazırlıkları yaparak şiddetli rüzgâr nedeniyle oluşabilecek arızalara karşı önlemlerimizi aldık" dedi.

Hafta sonu yaşanan arıza ve aksaklıklarla ile ilgili bilgiler veren Akboğa, "24-25 Mart tarihlerinde Sivas'ta 87 adet, Tokat'ta 19 adet ve Yozgat'ta 7 adet olmak üzere toplamda 113 adet ağaç ve demir elektrik direği devrildi. Bunun yanı sıra Sivas'ta 209, Tokat'ta 42 ve Yozgat'ta 26 olmak üzere toplamda 277 adet iletken yani tel kopması meydana geldi. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Sivas'ta 592, Tokat'ta 226 ve Yozgat'ta 142 olmak üzere toplam 960 adet elektrik arızası meydana geldi. Aynı zamanda 1 adet trafoda arıza meydana gelirken, 3 adet elektrik panosu ise kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.

Yaşanan arızalar sonrası alarm durumda olan ÇEDAŞ ekiplerinin büyük bir özveri ve çabayla sahada aktif olarak görev aldığını dile getiren Akboğa, "Öyle ki ekiplerimiz tüketicilerimizin enerjisiz kalmaması için insanların şiddetli rüzgâr nedeniyle sokakta dahi yürümekte dahi zorlandığı bir havada metrelerce yüksekte oluşan elektrik arızalarına müdahale ettiler ve kısa süre içerisinde enerji verilmesini sağladılar. Bu nedenle özverili çalışmalarından dolayı ekiplerimizi tebrik ediyor ve kutluyorum" dedi.



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