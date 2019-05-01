Sivas'tan Pamukkale'ye alternatif 'Altınkale' projesi

SİVAS, () - SİVAS'ta, Sıcak Çermik Kaplıcası bölgesinde hazırlanan bir proje ile Pamukkale’deki travertenlerin bir benzerinin oluşturularak ve turizme kazandırılacak. Sudaki kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de Altınkale ismi verilen proje şehir merkezine 24 kilometre mesafede hayata geçirilecek. Vali Ayhan, “Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale' Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyordu” dedi.

Konu ile ilgili yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi Maden Tetkik Arama (MTA) Orta Anadolu 1'inci Bölge Müdürlüğü'nün sahasında prototipi oluşturulan alanı gezdi ve çalışmaların başlaması talimatını verdi.

Altınkale'nin turizme kazandırılması için ilgili tüm kurumların ortak çalışma yürüteceğini söyleyen Ayhan, "Sivas'ın marka değerinden birisi de Sıcak Çermik'tir. Jeotermal kaynağımızı öncelikli olarak turizm, sağlık, tarım ve diğer alanlarda yoğun olarak kullanmak için yeteri kadar zaman kaybı yaşadık. Artık emeklemeyi bırakıp yürümemiz, koşmamız lazım. Bununla beraber de tabi turizmde alternatiflerimizi gün yüzüne çıkarmamız gerekir. Sıcak Çermik'te özellikle gündemde olan hususlardan bir tanesi de termalin oluşturduğu tortu, renk tonlamasıdır. Bizlerde MTA sahasındaki prototip üzerinde daha fazla çalışarak, görselliği artırıp bölgeyi bir cazibe merkezi haline getirebilme noktasında gayret göstereceğiz. Daha teknik daha fonksiyonel bir çalışma ile peyzaj düzenlemesi de gerçekleştirerek üst düzey bir açık hava havuzu oluşturacağız" dedi.

ALTINKALE, TEPE ÇERMİK BÖLGESİNE YAPILACAK

Altınkale Projesini Sivas Belediyesi’nin de kente kazandırmak istediğini ifade eden Vali Salih Ayhan, "Belediye başkanımızın da adaylık süreçlerinde açıkladıkları hususlardan bir tanesi 'Altınkale' projesi idi. Başkanımız Hilmi Bilgin ile de konuştuğumuzda bizlerle aynı düşünceyi paylaştıklarını gördüm. Belediyemizle beraber Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesi'nin en uygun yeri olan Sivas-Ankara karayolu üzerinden de görülen Tepe Çermik Bölgesi'nde, görselliği ile büyüleyen bir oluşumun yani Altınkale'nin ortaya çıkması için bilimsel ve teknik anlamda çalışmalara başlayacağız. Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenleme gerçekleştireceğimiz 'Altınkale' Valiliğimizin Turizm Eylem Planı'nda da yer alıyordu. Valiliğimizin himayelerinde Sivas Belediyesi, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü bu bölgeye ağırlık verecek. İlimizin görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmada, turizme katkısı anlamında böyle bir projeye ihtiyaç var, bizler de bunun olabileceğini değerlendirdik" diye konuştu.

Altınkale'nin Denizli ilindeki Pamukkale gibi çekim merkezi olmasını arzuladıklarını belirten Vali Ayhan, "Sivas'ın jeolojik ve jeomorfolojik yapısından faydalanarak, Altınkale projesi ile yurt içinden ve gerekse de yurt dışından ziyaretçi çekeceğimize inanıyorum. Oluşması beklenen yeni travertenlerdeki özel morfolojik yapılar ve tektonik unsurlar yörenin bir açık hava jeoloji müzesi olarak değerlendirilmesini de sağlayacak. Bu çalışma ile bölge canlanacak, il ekonomisi daha da hareketlenecek, istihdam yapılan yatırımlarla artacak, ilimiz turizmine yeni bir soluk kazandırılmış olacak" ifadelerini kullandı.

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