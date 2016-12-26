Sivas'tan Cumhurbaşkanı'na 2017 adet 'Yalnız değilsin' mektubu

SİVAS Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amaçlı mektup kampanyası başlatıldı. 2017 öğrenci mektubundan oluşan çalışma, kitaplaştırılıp Cumhurbaşkanlığı'na gönderilecek.

Sivas Belediyesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir konuşması sırasında söylediği, "Yalnızlığımı biliyorum, ama mücadelemi sürdüreceğim" sözünden yola çıkarak, 'Yalnız Değilsin Cumhurbaşkanım' başlıklı mektup kampanyası başlattı. Gençlerin ve çocukların katılacağı kampanya kapsamında 2017 mektup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderilecek. Kampanya hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı AK Partili Sami Aydın, "Türkiye 2016'da çok önemli bir süreç yaşadı. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın küçük bir sitemi olmuştu. Bunun üzerine Sivas'ta birçok vatandaşımız bizlerle irtibat kurarak, Sayın Cumhurbaşkanımıza mesajlarını iletmek istediler. Biz de hem vatandaşlarımızın talebine cevap vermek hem de mektup kültürüne teşvik etmek amacıyla 'Sayın Cumhurbaşkanımız sizin yanınızdayız' mesajını içeren bir kampanya başlattık" dedi.

'YAZILAN MEKTUPLARLA KİTAP OLUŞTURACAĞIZ'

Mektupları açık zarf içerisinde alacaklarını belirten Başkan Aydın, "Biz bu mektuplardan bir kitap oluşturacağız. Bu kitapların orjinallerini de sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Biz bu kampanyayla Sivas olarak Cumhurbaşkanımızın yanında olduğumuzu ifade etmek istedik. Ben Sivas'taki bütün gençlerimizin, öğrencilerimizin hatta bütün vatandaşlarımızın bu kampanyaya yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. Bunu da kalıcı hale getirmek için bir kaynak, eser olarak da arşiv ve kütüphanelerimizde kitap şeklinde muhafaza edeceğiz. Umarım içerisinden çok güzel mesajlar çıkacaktır" diye konuştu.



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