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Sivas'tan 81 ile keçi peyniri

SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki 25 bin metrekarelik alana kurulan keçi çiftliğinde üretilen peynirler, kargoyla tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Günde yaklaşık 70 kilo, ayda ise 2 tonun üzerinde 6 çeşit peynir üretilen tesisteki katkısız...

GENEL 14.11.2019, 11:45
Sivas'tan 81 ile keçi peyniri
SİVAS'ın İmranlı ilçesindeki 25 bin metrekarelik alana kurulan keçi çiftliğinde üretilen peynirler, kargoyla tüm Türkiye'ye gönderiliyor. Günde yaklaşık 70 kilo, ayda ise 2 tonun üzerinde 6 çeşit peynir üretilen tesisteki katkısız ürünleri, özellikle kanser hastaları tercih ediyor.
İmranlı'da yaşayan, evli ve 3 çocuk babası Mehmet Ali Arslan (59), 20 sene Almanya'da mobilya firmasında çalıştı. 2000 yılında Türkiye'ye dönen Arslan, İstanbul'da da aynı sektörde ticaret yaptı. Bir süre sonra memleketi Sivas İmranlı'ya gelen Arslan, burada yatırım yapma kararı aldı. Arslan, ilçe merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Sivas- Erzincan yolundaki arazisine 2017'de keçi çiftliği kurdu. 4 bin 500'ü kapalı olmak üzere 25 bin metrekarelik alanda kurulan ve içinde sağımhane, doğumhane, peynirhane, hastanenin de bulunduğu tesiste, 400 keçiden alınan sütten katıksız peynir üretiliyor. Tesiste günde yaklaşık 70 kilo, ayda ise 2 tonun üzerinde 6 çeşit peynir üretimi yapılıyor. Peynirler, kargoyla tüm ülkeye gönderiliyor.
'HEDEFİMİZ YURT DIŞI'
Tesis hakkında bilgi veren işletme sahibi Mehmet Ali Arslan, "Geçen sene 2-3 çeşit peynirimiz vardı. Bu sene yelpazeyi genişlettik. 5-6 çeşit peynir ve çok doğal kahvaltılık tereyağı yapıyoruz. Şu anda Türkiye'nin 81 iline gönderiyoruz. Peynirin merkezi Kars'a, Ardahan'a buradan kargo ile peynir gönderiyoruz. İşletme olarak hedefimiz önce yurt içi, daha sonra yurt dışı. Bizim keçilerimiz İsviçre menşelidir. İnşallah birkaç yıl sonra hedefimiz bu peynirleri yurt dışına pazarlamak" diye konuştu. 
Ürettiği peynirleri en çok kanser hastalarının tercih ettiğini belirten Arslan, "Özellikle peynirlerimizin saf, katıksız ve doğal olması nedeniyle müşteriler geliyor. Kanser hastaları katkı istemiyorlar. Şu anda aylık düzenli olarak gönderdiğimiz kanser hastası müşterilerimiz var. Bizim kullandığımız maya dahi normal doğal maya ve sürekli merada kalıyor. Taze peynir yapıyoruz. Tulum peyniri, otlu ve salamura peyniri yapıyoruz" dedi. 
'ÇOK GÜZEL PEYNİRLERİ VAR'
Ankara'da yaşayan ve sıklıkla Erzurum'a giden Ahmet Doğan ise her geçişinde tesisten keçi peyniri aldığını anlatarak, "Her ay Erzurum'a gidip geliyorum. Çocuklarım orada, giderken, buradan peynir alıyorum. Memnun kalıyorlar. Dönerken Ankara'ya yine alıyorum. Tavsiye de ettim, arkadaşlarım da buradan alıyorlar. Çok memnunum, çok güzel peynirleri var. Keçi peynirinin koyun peynirinden farkını tatmadan bilemezsiniz. Biz tattıktan sonra anladık. Devamlı alıyorum, gelemediğim zaman ise telefon açıyorum kargo ile gönderiyorlar" dedi. 

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