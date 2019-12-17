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Sivas'ta yoğun sis
Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü. Hava sıcaklığının gece eksi 6'ya düştüğü Sivas'ta, bugün sabah saatlerinde sis etkili olmaya...
GENEL 17.12.2019, 12:27
Uğur YİĞİT/SİVAS, () - SİVAS'ta, sabah saatlerinden itibaren sis etkili olurken, görüş uzaklığı, 30 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının gece eksi 6'ya düştüğü Sivas'ta, bugün sabah saatlerinde sis etkili olmaya başladı. Yoğun sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafikte zaman zaman aksamalar meydana geldi. Yollarda olan sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Kent genelinde yoğun sisin gün boyu etkili olması bekleniyor.
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