Sivas'ta yoğun kar yağışı; okullar tatil

SİVAS'ta dün gece başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.Dün akşam saatlerinde görülen kısa süreli yağmur, bir süre sonra yerini kara bıraktı. Geceden itibaren sabaha kadar devam eden kar yağışı nedeni ile kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek kesimlerde ise 1 metreye yükseldi. Kar yağışının ardından sabah saatlerinde Sivas Valiliği, tüm il genelinde ilk ve orta dereceli okulların 1 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Kamuda çalışan hamile ve engelli personel de izinli sayıldı. Kar yağışı il genelinde trafikte aksaklıklara neden oldu. Şehir içerisinde oluşan yoğun kar birikintileri nedeni ile araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezinde çalışma başlattı.Öte yandan Sivas-Malatya karayolu, Abdalboğan mevkisindeki yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Trafik ekipleri, tüm çevre illerle bağlantı sağlanan yollarda, araçların zincirsiz ilerlemesine izin verilmeyeceğini açıkladı. Kentte kar yağışının gün boyunca kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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