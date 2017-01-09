Sivas'ta yoğun kar yağışı; okullar tatil (2)

795 KÖY YOLU KAPANDI, UÇAKLAR İPTAL
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile 795 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekipleri seferber edildi.
795 KÖY YOLU KAPANDI, UÇAKLAR İPTAL Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile 795 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekipleri seferber...
09 Ocak 2017 Pazartesi 12:14
795 KÖY YOLU KAPANDI, UÇAKLAR İPTAL
Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeni ile 795 köy yolu ulaşıma kapandı. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için İl Özel İdare ekipleri seferber edildi.
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