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Sivas'ta, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı

SİVAS'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıda öldürülen 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı.  Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı...

Sivas'ta, Yeni Zelanda'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
SİVAS'ta Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri, Yeni Zelanda'da camilere düzenlenen saldırıda öldürülen 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı. 
Yeni Zelanda'nın ChristChurch kentindeki iki camiye, cuma namazı sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda ilk belirlemelere göre 49 kişi yaşamını yitirirken çok sayıda kişi de yaralandı. TÜGVA Sivas Üyeleri, Cumhuriyet Üniversitesi Merkez Camisi'nde cuma namazı çıkışı bir araya gelerek saldırıyı kınadı. Yaklaşık 100 kişilik grup adına açıklama yapan TÜGVA Üniversite Koordinatörü Ali Güler, gerçekleştirilen saldırıyı lanetlediklerini ifade ederek "Yeni Zelanda'daki ChristChurch kasabasında bugün cuma namazı sırasında El Nur ve Linwood camilerinde gerçekleştirilen hunharca katliamda 49 Müslüman kardeşimiz hayatını kaybetti ve yüze yakın yaralımız var. 104 yıl önce İngiliz emperyalizmi ne uğruna savaştığını bilmeyen Yeni Zelandalıları hiç tanımadıkları Müslümanları öldürsünler diye Çanakkale'ye yığdı. Bugün kültür emperyalizmi, İslamofobi nedeniyle bütün dünyayı yanlış tanıdıkları İslam'a ve Müslümanlara karşı kışkırtıyor. Biz de Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı lanetliyor, İslamofobiyi mağlup edeceğimizi ilan ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da şifalar diliyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından grup, Yeni Zelanda'da ölen 49 kişi için gıyabi cenaze namazı kıldı. 

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