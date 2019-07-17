Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
AK Parti'li Çelik: AB yaptırımlarının Türkiye'ye etkisi olmayacak
AB Türkiye'ye etki edemez
Oruç Reis'e yeni görev
Oruç Reis'e yeni görev
'Pençe'de terör örgütüne ağır darbe
Terör örgütüne ağır darbe

Sivas'ta yeni kültür merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi

SİVAS, () - SİVAS'ta yapımı tamamlanan yeni kültür merkezine, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi. Sivas'ta yapılan yeni kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu' oldu. Sivas...

Sivas'ta yeni kültür merkezine Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi

SİVAS, () - SİVAS'ta yapımı tamamlanan yeni kültür merkezine, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ismi verildi.
Sivas'ta yapılan yeni kültür merkezinin adı 'Muhsin Yazıcıoğlu' oldu. Sivas Valisi Salih Ayhan, yapılan istişareler sonunda böyle bir karar verildiğini belirterek, "TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanımız İsmet Yılmaz, Milletvekillerimiz, Belediye Başkanımızla ve Yazıcıoğlu ailesi ile yaptığımız istişare sonucunda bu isim uygun görüldü" dedi. 
Vali Ayhan, "Sivas, tarihi ve kültürel zenginlikleri sinesinde barındırdığı gibi çok önemli şahsiyetlerinde memleketi olarak zihinlerdeki yerini almıştır. Bu mirasın emanetçisi olan bizler de değerlerimizin gelecek kuşaklara aktarılmasının sorumluluğundayız" ifadelerini kullandı.
Kültür merkezinin kısa süre sonra hizmete açılması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.