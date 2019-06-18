Sivas'ta 'Ulusal Turna Eylem Planı Çalıştayı'

SİVAS, () - SİVAS'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce 'Ulusal Turna Eylem Planı Çalıştayı' düzenlendi. Vali Salih Ayhan, il genelindeki kuş popülasyonunu artırmak istediklerini söyledi.

Kentteki otelde düzenlenen çalıştaya Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanı Selim Karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Abdullah Koç, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Okan Gün, Doğa Araştırmaları Derneği Başkanı Osman Erdem ile çeşitli kentlerden uzman personel ve çok sayıda davetli katıldı. Çalıştay, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanı Selim Karaca ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 15'inci Bölge Müdürü Abdullah Koç'un açılış konuşmaları ile başladı.

Vali Salih Ayhan ise konuşmasında Türkiye'nin 'biyolojik müze', Sivas'ın da coğrafi açıdan önemli merkez durumunda olduğunu belirterek, "İlimizin Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu ile İç Anadolu’yu bağlayan bir köprü vazifesi görmesi, tür sayısını da artırmıştır. İlimizde 293 kuş türü, 50 memeli, 43 sürüngen ve iki yaşamlı hayvan türünün bulunması Sivas için büyük bir şanstır" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce başlatılan çalışmayı da değerlendiren Vali Ayhan, "2014 yılında başlanıp 2016 yılında sona eren 'Sivas İlinin Biyoçeşitlilik İzleme Projesi' kapsamında ilimizdeki bitki ve hayvan türlerinin tespiti, nesli tehlike altında olan türler ve koruma eylem planına ihtiyaç duyulduğuna ilişkin çalışmanın tamamlanmış olması sevindiricidir. Yapılan proje kapsamında ilimizde; 3 adet kuş türü 3 adet memeli türü, 4 adet sürüngen türü ve 5 adet de bitki türü izleme çalışmalarını yakından takip ettiğimi belirtmek isterim" diye konuştu.

Nesli tehlike altındaki türlerle ilgili çalışmaları da yakından takip ettiğini kaydeden Vali Ayhan, "Beyazbantlı dağ engereği yılanının tür koruma eylem planının yapılmış olması ve türün izlenmesi geleceğe yönelik güzel bir çalışma olacaktır. Yine bu yıl tür koruma eylem planı çalışmaları kapsamında daha önce hakkında herhangi bir bilimsel çalışma yapılmayan ancak var olduğu bilinen bitki türlerinden 'gezertere' ile ilgili eylem planı çalışmalarının yapılması da endemik türlerimize verdiğimiz önemi ortaya koymaktadır" dedi.

'TURNALAR, TÜRKÜLERDE KALMASIN'

Turnaların Sivas'ta geniş popülasyon göstermesinin şansını yaşadıklarını belirten Vali Ayhan, şunları söyledi:

''İlimizde üreme sayıları giderek azalan turnaların korunması ve izlenmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Doğa Araştırmaları Derneği iş birliğinde yürütülmüş olan Ulusal Turna Eylem Planı'nın hazırlanması da faunaya verilen değerin bir göstergesidir. Turnalarımızın sadece türkülerde kalmaması için yapılan bu tür çalışmaları Valilik olarak da destekliyor, gerekli hassasiyeti gösteriyoruz. İlimizde kuluçkaya yatan nadir türlerden olan turnaların, sulak alanların korunmasına ve eko turizme kazandırılmasına yönelik çalışmalarımızla geleceğe güzel bir fauna ve flora bırakacağımızı düşünüyoruz. Sivas ili, turnanın ülkemizde en yoğun bulunduğu ve ürediği yer durumundadır. Planın yapıldığı ilk günden beri yapılan izleme ve envanter çalışmalarında ilimizde Tödürge, Kurugöl, Göydün, Durulmuş Sazlıkları, Bingöl, Çığırgan, Sıraç, Çimen Yenice, Kaz, Aşağı Tepecik, Yukarı Tepecik, İçi Gölü gibi bölgelerde türün yuvalanma ve barınma maksatlı konakladığı görülmüştür. Ayrıca turna halkalama ve verici takılması konularında ilimizde 5 yıllık çalışma gerçekleştirerek toplam 53 turna halkalayıp, 23 bireye de verici takan ve takiplerini sağlayan uzman ekiplerimize de şükranlarımı sunuyorum."

Vali Ayhan, son yıllarda sıkça rastlanan kene vakaları ile mücadelede kanatlı hayvanların da önem taşıdığına dikkat çekerek, korunmalarının şart olduğunu vurguladı.

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