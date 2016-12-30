Sivas'ta uçak seferleri iptal

SİVAS, () - SİVAS'ta olumsuz hava koşulları nedeni ile Sivas- İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. Sivas-Malatya Karayolu tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Sivas'ta hava muhalefeti nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün saat 08.30'da yapılması planlanan uçuş, Sivas'ta havaalanı çevresindeki fırtına nedeniyle iptal edildi. Öte yandan İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 12.15'te yapılması planlanan uçuş da aynı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

SİVAS-MALATYA KARAYOLU KAPANDI

Öte yandan hava muhalefeti şehirlerarası yollarda da hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Malatya karayolu 55'inci kilometredeki Yağdonduran mevkisinde tipi ve görüş mesafesinin düşmesi nedeni ile tedbiren yol ulaşıma kapatıldı. Malatya istikametine giden araçların Ulaş ilçesinde bekletildiği öğrenildi. Kar nedeni ile Sivas'ta 133 köy yolunun da ulaşıma kapalı olduğu öğrenildi. Gürün ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar 1 gün süreyle tatil edildi.