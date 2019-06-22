Sivas'ta tarihi valilik binası hem makam, hem müze oluyor

SİVAS'ta 1884 yılında yapılan ve halen hizmet veren valilik binası, yeni düzenleme ile yarı müze olacak. Valilik bünyesindeki birimlerin yeni yapılan binaya taşınması ile sadece makam kalacak, diğer bölümler müzeleştirilecek.Dönemin Sivas Valisi Halil Rıfat Paşa tarafından 1884 yılında kesme taşlardan yapılan iki katlı binaya Vali Muammer Bey zamanında 1913-1917 yılları arasında ahşaptan 3'üncü kat ilave edildi. 1978 yılında çıkan bir yangında üçüncü katı tamamen yanan binanın birinci ve ikinci katının sadece dış duvarları kaldı. Geniş çaplı bir onarımdan geçen bina 1982 yılında eski görünümüne kavuşturularak yeniden hükümet konağı olarak hizmete açıldı. Bina bugüne kadar da valilik binası olarak hizmet verdi.YARI MÜZE OLACAKValilik makamının yanı sıra bağlı birçok birimin hizmet verdiği binanın yükünü azaltmak amacıyla 2 yıl önce İl Özel İdare binasının yanına ek hizmet binası yapımına başlandı. İnşaat çalışmaları tamamlanan ek binaya taşınma işlemleri başladı. Yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya'dan binanın son durumu hakkında bilgiler aldı. Sivas’a modern ve akıllı bir bina kazandırıldığını belirten Ayhan, "Şehrimize yakışır bir vilayet binası yakında zamanda yeni yerinde hizmet vermeye başlayacak" dedi.Ayhan, valilik makamının ise tarihi binada devam edeceğini belirterek, "Sivas'ın mührü olan tarihi binamız ise müze dizaynının yanında, valilik makam hizmetleriyle devletimizi temsil etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

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