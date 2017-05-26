Sivas'ta soba bacasına sıkışan karga kurtarıldı

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta soba bacasında mahsur kalan karga, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.
Sivas'ta Toptancılar Sitesi'nde toplu yemek işiyle uğrayan 36 yaşındaki Umut Polat, işyerinin yazıhanesinde namaz kılarken soba bacasından sesler duydu. Bacayı açıp bakan Polat, içinde sıkışmış kargayı gördü. Bunun üzerine Polat arkadaşı Yakup Aydoğdu'ya haber verdi. Aydoğdu baca içinde sıkışan kargayı telleri keserek kurtardı. Aydoğdu, üzerinde biriken kurumları temizledikten sonra kargayı salıverdi.
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Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS, () - SİVAS'ta soba bacasında mahsur kalan karga, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.