Sivas'ta sis etkili oldu

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.



Hava sıcaklığının sıfır dereceye düştüğü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düşünce trafikte aksamalar yaşandı. Sivas- Erzincan karayolunda araçlar hızlarını düşürerek ilerledi. Sis tabakasının saatler sonra kalkmasıyla birlikte trafik normal döndü.