Sivas'ta 'Sanal Gerçeklik Merkezi' ilgi çekti

TÜRKİYE genelinde sadece 16 yerde bulunan 'Sanal Gerçeklik Merkezi' Sivas'ta da açıldı. Oyun hem de mimari çalışmalar için kullanılabilen merkez yoğun ilgi gördü.Mevcut Sanal Gerçeklik 9 boyutlu sinemalardan farklı olan merkez kente bir ilki yaşattı. Sularbaşı Mahallesi İmam Hatip Sokağı'na kurulan Sanal Gerçeklik Merkezi'nde aksiyon, korku, eğlence ve çocuk oyunlarından oluşan 10 çeşit oyun bulunuyor. 5 oyun alanından oluşan merkezde meraklılar kendilerini sanal gerçekliğin içerisinde buluyor. Merkeze oyun oynamaya gelenler sanal gerçeklik gözlüğü ve iki konsoldan oluşan cihazlarda 3 boyutlu gözlüğü taktıktan sonra ortamdan uzaklaşıp tamamen oyunun içinde yer alıyorlar. Merkezde ayrıca sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu resim çizerek mimari dizaynlar da yapılıyor."HER CİHAZ 18 BİN LİRA"İşletmenin Teknik Koordinatörü Ramazan Mesut Çaylak Sanal Gerçeklik Merkezi hakkında bilgi verdi. Sanal Gerçeklik Merkezi'nin yeni çıkmış bir teknolojinin, görsel dijitalin en son hali olduğunu belirterek, şöyle dedi:"Dünyada yeni yayılmaya başladı. Her dijital teknoloji gibi ilk önce evrim ve eğlenceden yaygınlaşıyor. Daha sonra günlük yaşamımıza farklı şekillerde girecek. Sanal Gerçeklik Merkezi oyun ağırlıklı başladık. Bunun haricinde sanal gerçeklik gözlükleriyle 3 boyutlu resim çizebiliyoruz. Mimari dizaynlar yapabiliyoruz. Daha hiç yapılmamış evin içinde gezebiliyoruz. Oyun oynayabiliyoruz, korkabiliyoruz. Bu sizin kişisel meraklarınızla alakalı bir şey. Sanal gerçeklik gün geçtikçe kendini farklı sektörlerde de gösterecektir. Oyunun tamamen içindesiniz. Siz yön veriyorsunuz. Mevcut hali hazırdaki sanal gerçeklik 9D sinemalardan çok daha farklı bir şey. Direk oyunun içindesiniz. İlgi çok yoğun, yeni yaygınlaştığı için, el kumandalarının kullanılması konusunda da eğitim veriyoruz. Tanıtım yapıyoruz. Şu an Türkiye genelinde 16 tane sanal gerçeklik merkezi var. 14'üncü sanal gerçeklik merkezini biz kurduk. Cihazlar oldukça pahalı. Aldığımız gözlükler yaklaşık 7 bin lira civarında. Şu an Türkiye'de üretimi girişi ve distribütör yok. Kendimiz kişisel olarak ABD'den getirtiyoruz gözlükleri. Cihazları ve gözlükleri her bilgisayar çalıştırmıyor. Şu an için her eve girebilecek bir teknoloji değil ama ileriki zamanlarda olacaktır diye düşünüyorum. Yaklaşık her cihaz 18 bin lira civarında. Bu merkezin kurulmasındaki maliyet ise yaklaşık 300 bin lira civarındadır."Merkeze oyun oynamaya gelen gençler ise farklı bir deneyim yaşadıklarını, bu yöntem ile oyunun içindeymiş hissi yaşayarak, normal bilgisayar oyunlarından çok farklı bir hise kapıldıklarını dile getirdi.

