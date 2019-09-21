Sivas'ta öğrenciler, protokolle birlikte çöp topladı

SİVAS'ta, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, öğrencilerle birlikte çöp topladı.Dünya Temizlik Günü kapsamında, 1919'da Sivas Kongresi için şehre gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün karşılandığı yer olan Paşapınarı mevkisinde etkinlik düzenlendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve öğrenciler alanda birlikte çöp topladı. Vali Ayhan, Başkan Bilgin ve öğrenciler yaklaşık 1 saat boyunca çevreye atılan tıbbi atıkları, kağıtları ve pet şişeleri toplayarak çöp poşetlerine doldurdu. Çevre temizliğine dikkat çekmek için yapılan etkinlikte onlarca poşet çöp toplandı.Etkinlikte konuşan Vali Salih Ayhan, "Dünyada 160 ülkede ve ülkemizde 81 ilde aynı anda böyle bir etkinlik planlandı. Biz de Sivas'ta miniklerimizle beraber bir farkındalık mesajı vereceğiz. Temel maksadımız doğaya olan bilinci, doğaya olan ilgiyi ve geleceğe bırakabileceğimiz en güzel mirası korumaktır. Bu minik ellerle bunu yapacağız. Minik eller de burada bize mesaj verecek. Ama geleceğe bırakabilecek en değerli miras güzel bir çevre ve doğadır" dedi.