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Sivas'ta öğrenciler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına yürüdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi.  EÜ...

Sivas'ta öğrenciler, Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına yürüdü

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS'ta Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, Ege Üniversitesi'nde (EÜ) 2015 yılında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma yürüyüşü düzenledi. 
EÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ölümünün 4'üncü yılı olması nedeni ile Cumhuriyet Üniversitesi'nde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe Milliyetçi Hareket Partisi Sivas Belediye Başkan Adayı Memet Er ile Ülkü Ocakları Sivas İl Başkanı Rıfat Kalkan da katıldı. Üniversite kampüsünde gerçekleşen yürüyüşte ellerinde çeşitli dövizler taşıyan yaklaşık 2 bin öğrenci Merkezi Kafeterya önünde toplandı. 
Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler adına açıklama yapan Ali Kavallı, "4 sene önce bugün ülkücü hareketin şehitler kervanına en son ağabeyimizin katıldığı, bizim için son derece acı olan bir gündür" dedi. 
Konuşmanın ardından öğrenciler Edebiyat Fakültesi'ne kadar yürüyerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu anısına Tarih Bölümü binası önüne gül bıraktı.

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