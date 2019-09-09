Sivas'ta öğrenciler ders başı yaptı

SİVAS'ta, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla 118 bin 107 öğrenci ders başı yaptı.



Yeni eğitim ve öğretim yılı Sivas Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen törenle başladı. Kümbet Mahallesi'ndeki Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu'nda düzenlenen İlköğretim Haftası Kutlama Programı'na Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende karete, jimnastik ve halk oyunları gösterisi sunuldu. Törende ayrıca öğrenciler tarafından şiirler okundu. Sivas Valisi Salih Ayhan törende yaptığı konuşmada, "Çocuklarımız sabah heyecanla kalktı ve bir an önce okulda arkadaşlarına ve okula koşmak için çok heyecanlılardı. Çocuklarımızın bu heyecanı ve şevki bizi mutlu ediyor. Okullarımızı adeta eğlenerek öğrenme merkezi haline getirmenin inancı içindeyiz" dedi. Konuşmanın ardınan Vali Ayhan ve beraberindekiler sınıfları gezip öğrencilere kitap dağıttı. Bu yıl 100'üncü yıldönümü olmazı nedeniyle ilk ders olarak Sivas Kongresi işlendi.

