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Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'
SİVAS'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, komando marşı söyleyerek Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Sivas'tan destek sürüyor....
GENEL 16.10.2019, 11:04
SİVAS'ın Zara ilçesinde lise öğrencileri, komando marşı söyleyerek Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Sivas'tan destek sürüyor. Zara ilçesinde, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için okul bahçesinde bir araya geldi. Türk bayrakları açan öğrenciler, hep bir ağızdan komando marşını seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na Sivas'tan destek sürüyor. Zara ilçesinde, Zara Anadolu Lisesi öğrencileri Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek olmak için okul bahçesinde bir araya geldi. Türk bayrakları açan öğrenciler, hep bir ağızdan komando marşını seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük beğeni topladı.
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