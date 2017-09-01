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Sivas'ta kurban manzaraları

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta kurban kesimi yine bildik manzaralara sahne oldu, kurbanlar çocukların gözleri önünde kesildi. Belediyenin kesim yerlerinde düzen sağlanırken, kenar mahallelerde kapı...

Sivas'ta kurban manzaraları

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta kurban kesimi yine bildik manzaralara sahne oldu, kurbanlar çocukların gözleri önünde kesildi. Belediyenin kesim yerlerinde düzen sağlanırken, kenar mahallelerde kapı önlerinde kesim yapıldı.
Kentte kuran esimi, bayram namazının ardından başladı. Kısa süre içinde belediyenin belirlediği kesim yerlerinde yoğunluk oluştu. Araçlarla kesim yerlerine taşınan kurbanlıklardan büyükbaşlar, genellikle traktör arkalarına bağlanan vinç yardımı ile ayaklarına bağlanan zincirlerle kaldırılarak kurban edildi. Bu yöntemi kullanmayanlar ise büyükbaş hayvanları yıkma konusunda ise zorluklar yaşadı.
Yapılan tüm uyarılara karşın bir çok ailenin kesim yerlerine çocuklarını da getirdikleri gözlendi. Bazı aileler kurban kanını çocukların alnına sürme geleneğini sürdürdü. Büyüklerinden bayram harçlığı alan çocukların mutluluğu da yüzlerine yansıdı.
Kent merkezinde belediyenin kesim alanlarında nispeten kurallara uyulurken, kenar mahallelerde kapı önlerinde kurban kesenler yine bildik görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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