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Sivas'ta kurban manzaraları (2)

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında acemi kasaplar el, kol ve ayak...

Sivas'ta kurban manzaraları (2)

ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
Sivas'ta kurban kesimi sırasında çeşitli yerlerinden yaralanan acemi kasaplar kentteki hastanelerin acil servislerine akın etti. Hayvanların yatırılması ve kesilmesi sırasında acemi kasaplar el, kol ve ayak olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelere akın etti. Numune Hastanesi acil servisindeki pansuman odası önünde kuyruklar oluştu. Yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Numune Hastanesi'ne 62, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ise 2 kişi olmak üzere öğlen saatlerine kadar toplam 64 kişinin bıçak kesiği ve çeşitli yaralanmalar nedeniyle başvuruda bulunduğu öğrenildi. 

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