Sivas'ta koç katım töreninde renkli görüntüler

SİVAS'ın Doğanşar ilçesinde gerçekleştirilen koç katım töreni renkli görüntülere sahne oldu.

Doğanşar ilçesine bağlı Çat köyünde Kangal Akkaraman cinsi koyun ırkının ıslahını sağlamak için yöre halkı tarafından uzun yıllar sonra koç katımı törenle gerçekleştirildi. Törene Sivas Valisi Ayhan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Doğanşar Kaymakam Vekili Hacı Kerim Meral, Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ve çiftçiler katıldı.

Törende konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılıkta kazanılan ivmenin sevindirici olduğunu söyleyerek, "80 gönüllü ile yola çıkılarak böyle güzel bir projeye imza atıldı. İki yılda, sürü iki buçuk kat büyüyerek Sivas ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde koçların sürüye katılımı gerçekleştirildi. Sahiplerince üstlerine desenler çizilen Kangal Akkaraman cinsi koçların koyun sürüsüne katılımı esnasında renkli anlar yaşandı.

