Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Sivas'ta Kellah Gölü tamamen kurudu
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tarımda önemli bir yere sahip olan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi. Ulaş'a bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer...
GENEL 29.09.2019, 16:00
SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, tarımda önemli bir yere sahip olan Kellah Gölü, beslendiği su kaynaklarının kesilmesiyle tamamen kurudu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.
Ulaş'a bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü kaynakların azalmasıyla kurudu. Tecer Dağı’ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.
Ulaş'a bağlı Tecer köyü ve Tecer Dağı kenarında yer alan Kellah Gölü kaynakların azalmasıyla kurudu. Tecer Dağı’ndan gelen su kaynakları ve yağışlardan beslenen göl, son yıllarda kurak geçen mevsim nedeniyle ihtiyaç duyduğu suyu toplayamadı. Çevredeki çiftçilerin arazilerini de sulamasında önemli bir yere sahip olan göl tarımı da olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dönümlük alana sahip olan gölün kuruması sonucu yüzeyde tuz tabakası oluştu. Kuruyan göl drone ile havadan görüntülendi.
24°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Galatasaray
|6
|9
|6. Başakşehir
|6
|8
|7. Denizlispor
|6
|8
|8. Çaykur Rizespor
|6
|8
|9. Malatyaspor
|5
|7
|10. Kasımpaşa
|6
|7
|11. Trabzonspor
|5
|6
|12. Konyaspor
|5
|6
|13. Beşiktaş
|5
|5
|14. Göztepe
|5
|5
|15. Antalyaspor
|5
|5
|16. Ankaragücü
|5
|5
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Keçiörengücü
|6
|10
|6. Adana Demirspor
|5
|9
|7. Fatih Karagümrük
|6
|9
|8. İstanbulspor
|6
|9
|9. Altay
|6
|9
|10. Balıkesirspor
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. West Ham
|7
|12
|4. Tottenham
|7
|11
|5. Leicester City
|6
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|6
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Real Betis
|7
|8
|12. Getafe
|7
|7
|13. Levante
|6
|7
|14. Osasuna
|6
|7
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|7
|2