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Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.  Sivas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar...

Sivas'ta kar yağışı
SİVAS'ta sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü. 
Sivas'ta son günlerde yaşanan soğuk havanın ardından sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezini beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı, işe gidenlere zor anlar yaşatırken, trafik akışı da yavaşladı. Sivas Belediyesi ekipleri, araç ve yayaların rahat ilerleyebilmesi için kent merkezindeki kaldırım ve yollarda kar küreme çalışması yaptı. Diğer yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde kapalı köy sayısı 36 olarak açıklandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezinde 5, ilçelerden Gürün'de 3, İmranlı'da 9, Kangal'da 10, Ulaş 4, Yıldızeli'nde 5 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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