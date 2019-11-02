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Sivas'ta kar yağışı
SİVAS'ta, havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Sivas'ta hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinden itibaren Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde...
GENEL 01.11.2019, 22:29
SİVAS'ta, havaların soğumasıyla birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.
Sivas'ta hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinden itibaren Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler 1650 rakımlı geçitte kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolu ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.
Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent'te de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini çıkardı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Meraküm bölgesi de yağan kar ile beyaza büründü.
Sivas'ta hava sıcaklıkların düşmesiyle birlikte mevsimin ilk karı yağdı. Akşam saatlerinden itibaren Sivas-Tokat karayolu üzerindeki Çamlıbel Geçidi'nde kar yağışı etkili oldu. Sürücüler 1650 rakımlı geçitte kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Karayolu ekipleri kar temizleme ve küreme çalışması yaptı.
Koyulhisar ilçesine bağlı Ortakent'te de akşam saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Vatandaşlar mevsimin ilk karının keyfini çıkardı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Meraküm bölgesi de yağan kar ile beyaza büründü.
11°
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Namaz Vakti 02 Kasım 2019
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|9
|18
|2. Fenerbahçe
|9
|17
|3. Malatyaspor
|9
|16
|4. Trabzonspor
|9
|16
|5. Galatasaray
|10
|16
|6. Sivasspor
|9
|15
|7. Başakşehir
|9
|15
|8. Beşiktaş
|9
|12
|9. Konyaspor
|9
|12
|10. Gaziantep FK
|9
|12
|11. Kasımpaşa
|9
|11
|12. Denizlispor
|9
|11
|13. Antalyaspor
|9
|11
|14. Çaykur Rizespor
|10
|11
|15. Göztepe
|9
|9
|16. Ankaragücü
|9
|9
|17. Gençlerbirliği
|9
|6
|18. Kayserispor
|9
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|9
|17
|2. Hatayspor
|9
|17
|3. Fatih Karagümrük
|9
|16
|4. Balıkesirspor
|9
|16
|5. Akhisar Bld.Spor
|9
|16
|6. Altay
|9
|15
|7. Bursaspor
|9
|15
|8. Erzurum BB
|9
|14
|9. Keçiörengücü
|9
|14
|10. Adana Demirspor
|9
|11
|11. İstanbulspor
|9
|11
|12. Menemen Belediyespor
|9
|11
|13. Osmanlıspor
|9
|10
|14. Boluspor
|9
|8
|15. Giresunspor
|9
|8
|16. Adanaspor
|9
|7
|17. Altınordu
|9
|5
|18. Eskişehirspor
|9
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|10
|28
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|10
|16
|6. Crystal Palace
|10
|15
|7. M. United
|10
|13
|8. Sheffield United
|10
|13
|9. Bournemouth
|10
|13
|10. West Ham
|10
|13
|11. Tottenham
|10
|12
|12. Wolverhampton
|10
|12
|13. Burnley
|10
|12
|14. Brighton
|10
|12
|15. Aston Villa
|10
|11
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|10
|9
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|10
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|10
|22
|2. Real Madrid
|10
|21
|3. Granada
|11
|20
|4. Atletico Madrid
|11
|20
|5. Sevilla
|11
|20
|6. Real Sociedad
|11
|19
|7. Villarreal
|11
|17
|8. Athletic Bilbao
|11
|16
|9. Getafe
|11
|16
|10. Osasuna
|11
|15
|11. Levante
|11
|14
|12. Valencia
|11
|14
|13. Real Valladolid
|11
|14
|14. Eibar
|11
|12
|15. Deportivo Alaves
|11
|12
|16. Real Betis
|11
|12
|17. Mallorca
|11
|11
|18. Celta de Vigo
|11
|9
|19. Espanyol
|11
|8
|20. Leganés
|11
|5