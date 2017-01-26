Sivas'ta kar 680 köy yolunu kapattı

SİVAS'ta önceki gün başlayan kar yağışı dün gece de aralıksız devam etti. Kentte ulaşımın aksamaması için ekipler seferber oldu.Sivas'ta iki günden bu yana süren kar yağışı gece boyunca da devam etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için uyananlar, sokaklardan çıkmakta zorluk yaşarken, belediye ekipleri karla kaplanan yol ve kaldırımları temizlemek için yoğun çaba sarfetti. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreye ulaştığı kentte, şehirlerarası yollarda ulaşımın aksamaması için de karayolları ekipleri gece boyunca mesai yaptı. Kar kent merkezinde ise seyrine doyumsuz manzaralara oluşturdu. Meraklılar, kentin önemli tarihi mekanlarında hatıra fotoğrafı çektirdi. Öte yandan yağış nedeni ile Valilik kararıyla, il merkezindeki rehabilitasyon merkezleri tatil edildi. Engelli ve hamile personel de izinli sayıldı.680 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDIÖte yandan kent genelinde toplam 680 köy yolunun kar nedeni ile ulaşıma kapandığı öğrenildi. İl Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Kar yağışının kentte aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

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