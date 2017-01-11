Sivas'ta kapalı köy yolu sayısı 331'e indi

SİVAS, () - SİVAS'ta hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı ile birlikte 795'e kadar yükselen kapalı köy yolu sayısı, ekiplerin çalışmasıyla 331'e indi.

Pazartesi gecesi il merkezi ve ilçelerde etkili olan kar yağışı nedeni ile Sivas'ta 795 köy yolu ulaşıma kapanırken, Özel İdare Ekipleri, il merkezi ve ilçelerdeki köylerde yoğun çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 2 günde kapalı köy yolu sayısı 331'e düştü. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alının bilgi doğrultusunda merkezde 49, Zara'da 52, Divriği'de 50, Yıldızeli'nde 47, İmranlı'da 31, Kangal'da 30, Gürün'de 22, Hafik'te 19, Suşehri'nde 11, Ulaş'ta 8, Koyulhisar'da 5, Şarkışla'da 5, Doğanşar'da ise 2 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtildi. Hasta bulunan köylerin yol açma çalışmalarına öncelik veren ekiplerin, kapalı köy sayısını azaltmak için çalışmaları aralıksız sürüyor.

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