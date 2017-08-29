Sivas'ta fırınlardan engellilere indirim

SİVAS'ta Pideciler Derneği'nin desteği ile engelliler kente özgü olan pide, katmer, çörek gibi fırın ürünlerini yüzde 25 indirimli alabilecek.Sivas Pideciler Derneği engellilerden gelen talep doğrultusunda ürünlerde indirim kararı aldı. Şimdilik kent merkezinde 5-6 fırında başlayan uygulamanın zamanla tüm pide fırınlarında geçerli olması sağlanacak. Engelli kartlarını gösterenler yüzde 25'lik indirimden faydalanabilecek. Gönüllü engelli destekçisi Necmettin Apaydın, "Kendim de diyaliz hastasıyım. 4 yıldır diyalize giriyorum. Diyaliz hastası ve engelli arkadaşlarımıza destek oluyoruz, sosyal projeler üretiyoruz. Bu kapsamda Sivas'ta bir indirim kampanyası başlattık. Esnaf arkadaşlarımıza rica ederek engelli ve diyaliz hastalarına indirim yaptırıyoruz. Şu an Sivas genelinde birçok fırında artık pide, etli pide, katmer, çörek gibi ürünlere yüzde 25 indirim uygulanacak. Engelli kartı olanlar bu indirimden faydalanabilecek. Sivas'ta destek veren birçok firma var. Kıyafette yüzde 15, kuaförde yüzde 50 ve parası olmayan engelli kardeşlerimiz ücretsiz tıraş olabiliyor. Mobilya yüzde 15, medikalde yüzde 30, terzide yüzde 30, çay salonlarında yüzde 25, lokantalarda yüzde 15, pide fırınlarında yüzde 25 indirim yaptırdık. Şu an dükkanlara engelli indirim yazılarını astık" dedi.Sivas Pideciler Derneği Başkanı Hüseyin Düzgün ise zamanla Sivas'ta tüm fırınlarda bu uygulamaya geçileceğini söyledi. Düzgün "Merkezde şu anda 5-6 fırınla başladık. Zamanla Sivas'ın geneline yayacağız. Dışarıdan gelen üniversite öğrencilerimize de Sivas'a katkı sağlamak için indirim uygulayacağız. Onlar da öğrenci kartlarını gösterdikleri takdirde indirimden yararlanacaklar. Belli bölgelerde bu uygulama başladı" ifadelerini kullandı.

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