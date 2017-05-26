Sivas'ta erlerin yemin töreninde duygusal anlar

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda üç haftalık temel askerlik eğitimini tamamlayan erler, düzenlenen törenle yemin etti. Erlerin tören sonrası aileleri ile buluşmasında duygulu anlar yaşandı.

Sivas 5'inci Piyade Eğitim Tugayı'nda acemi eğitimi gören 1997-2 tertip 1'nci Kademe 1933 er ile 367'nci kısa dönem 139 er için General Şükrü Kanatlı Kışlası'nda yemin töreni düzenlendi. Törene Sivas Vali Vekili Sezgin Üçüncü, Garnizon ve 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Muaz Uzun, bazı il protokol üyeleri ile yemin eden acemi erlerin aileleri katıldı. 3 haftalık temel eğitimden geçen acemi er ve ailelerinin heyecanlı olduğu görüldü. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bin 933 acemi er ve 139 kısa dönem erler iki grup halinde yemin etti.

'ŞEHİT ANNESİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI'

Törende temel eğitim süresince eğitimde, atışta ve sporda başarılı olan erlere 5'inci Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip ve gaziler tarafından başarı belgeleri ve hediye verildi. Hediye takdiminde alana çağrılan 2010 yılında Mardin'in Nusaybin İlçesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Taner Özdemir'in annesi Cahide Özdemir gözyaşlarını tutamadı. Şehit annesini askeri yetkililer teselli etti. Törende ayrıca Sivas'ta askerlik yapan erlerin baba ve dedelerine katılım belgesi verildi. Törende konuşan Tugay Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, yemin eden askerlerin ulusun güvenliğine layık olacağına inandığını söyledi. Kip erlere seslenerek, "Komutanınız olarak sizlerin ettiğiniz yemine bağlı kalacağınıza, vazifeyi namus bilerek çalışacağınıza, parolanızın vatan, bayrak ve şeref olacağına, dürüstlük ve doğruluktan asla taviz vermeyeceğinize gönülden inanıyorum. Cesaretin, fedakarlığın, vefanın ve sadakatin timsali kahraman ordumuz bu yiğit evlatlarımızla gücünü tazelemektedir. Ettiğiniz bu kutsal andın size ailelerinize, Türk Silahlı Kuvvetleri'mize ve yüce ulusumuza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Tören yürüyüş ile son buldu. Yemin töreninde tören alanına giren Sibirya cinsi kurt köpeği ise askerlere zor anlat yaşattı. Köpeği askerler tören alanından çıkartmakta zorlandı. Tören sonrası askerlerin aileleri ile buluşması sırasında duygulu anlar yaşandı. Askerler anne, baba ve çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

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