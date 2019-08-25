Sivas'ta, Emine Bulut cinayeti protesto edildi

SİVAS'ta toplanan CHP Kadın Kolları İl Başkanlığı üyeleri, Kırıkkale'deki Emine Bulut (38) cinayetine tepki gösterdi. Basın açıklaması yapan grup, kadın cinayetlerini protesto etti.CHP Kadın Kolları Sivas İl Başkanlığı'nca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında, Emine Bulut cinayeti protesto edildi. Basın açıklamasına katılan grup ellerinde 'Anne ne olur ölme', Ben ölmek istemiyorum' dövizleri taşıdı. Grup ayrıca 'Kadına uzanan eller kırılsın' diye slogan attı. Grup adına basın bildirisini okuyan CHP Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Zehra Güneyi, "Yine bir kadın eski eşi tarafından öldürüldü. Hem de çocuğunun gözü önünde 'Ölmek istemiyorum' diye feryat eden Emine Bulut öldürüldü. Türkiye'de kadın olmanın ne kadar olduğunu her gün onlarca korkunç örnekle tanık oluyoruz. Her gün onlarca kız kardeşimiz erkek şiddetine maruz kalıyor. Yetmiyor, katilin ceza alması için mücadele etmemiz gerekiyor" dedi.CUMHURİYET KADINLARINDAN CİNAYETE TEPKİCumhuriyet Kadınları Derneği üyeleri de dernek binasında basın toplantısı düzenleyerek Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Şube Sekreteri Hülya Orhon kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin devam ettiğini ifade ederek, "Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut olayı bardağı iyice taşıran en acı, en duygusal olarak gündeme geldi. Dört yıl önce boşanmış olduğu eski eşi tarafından 10 yaşındaki çocuğunun gözleri önünde annesi bıçaklanıp paramparça ediliyor. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde dahi çok önceden kadın hakları verilmiş bir ülkenin kadınları olarak biz kadınlar neden öldürülüyoruz? Çünkü yasalarımız var, fakat yasaları uygulayan sosyal düzenimiz eksik. Ataerkil yapıda yaşayan kadınlar olarak haklarımızı yeterince kullanamıyoruz" diye konuştu.