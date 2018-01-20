Sivas'ta CHP teşkilatı, Uğur Mumcu'yu andı

CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nın 'Adalet ve Demokrasi Haftası' nedeniyle düzenlediği programda gazeteci-yazar Uğur Mumcu anıldı. CHP Merkez İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz, "Ocak ayı ülkemiz için karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir ay" dedi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı öncülüğünde 50'den fazla sivil toplum örgütünün katkılarıyla düzenlenen 'Adalet ve Demokrasi Haftası'nda, CHP Sivas Merkez İlçe Başkanlığı tarafından Nesrin Karababa Eğitim Salonu'nda anma etkinliği gerçekleştirildi. Programda, Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyeleri Prof.Dr. Emin Yener Gültekin ve Prof. Dr. Mehmet Akçay, 24 Ocak 1993'te Ankara'da evinin önünde bombalı suikastta hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun yaşamını anlattı. Anma etkinliği öncesi basın açıklaması yapan CHP Merkez İlçe Başkanlığı Basın Sözcüsü Nilgün Korkmaz, Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan yazmaya devam ettiğini söyledi. Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ocak ayı ülkemiz için, aydınlanma ve daha çok demokrasi yolunda yitirdiklerimiz, geride kalan ve mücadeleye devam eden için karanlık, kasvetli ve acılarla dolu bir ay. Işığın gün yüzüne çıkaracağı karanlık işlerden, kapalı kapılar ardında yürütülen karanlık ilişkilerden beslenenler hep korkmuştur, tarih boyunca aydınlardan, aydınlatanlardan. Çünkü korkar yarınlarımızı çalanlar, çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğini karartanlar. Uğur Mumcu, onurla, dimdik, ödünsüzce sürdürdüğü yaşamı boyunca, kalemini kimsenin önünde eğmedi. Cumhuriyet Gazetesi'ndeki köşesinde daha çok demokrasi için, demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla aldığı tüm tehditlere rağmen yılmadan, korkmadan yazmaya devam etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkelerinin yılmaz bir savunucusu olarak, Atatürk gibi, egemen güçlere karşı yaşamı boyunca mücadele etti. Faili meçhul siyasi cinayetlerle yaşamdan kopartılmış aydınlarımızı unutmamak, unutturmamak için, hafızalardan silinmesine engel olmalıyız. Toplumsal belleğimizi diri tutmak için, gerçekler ortaya çıksın, kimler incinecekse incinsin. Hiç hak etmedikleri acı sonlarla aramızdan ayrılan demokrasi adına, barış adına, aydınlanma adına hayatlarını hiçe sayan kaybettiğimiz bu değerli insanlarımızı rahmet, minnet ve özlemle anıyor, anıları önünde saygıyla eğiliyoruz."

Program kapsamında Uğur Mumcu'nun çiçeklerle süslü fotoğrafını önünde mumlar yakıldı.



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