Sivas'ta Ay- Yıldız Camisi yükseliyor

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, ay ve yıldız şeklindeki mimarisiyle Türkiye'de bu yapıdaki ilk cami olma özelliği taşıyan Yukarı Tekke Ay Yıldız Camii'nin kaba inşaatı tamamlandı. 7 bin metrekare kapalı alana sahip olacak camide 8 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek.

Sivas'ta yapımına geçen yılın Eylül ayında başlanan ve 'ay yıldız' şeklindeki mimarisiyle dikkat çeken caminin inşaatı, titizlikle sürdürülüyor. Yukarı Tekke Mezarlığı'nın yanında belediye ve hayırseverler tarafından yapımı üstlenilen camide, 7 bin metrekare kapalı alan olacak. Yıldız şeklindeki kapalı alanında 3 bin 500, hilal şeklindeki avlusunda ise 4 bin 900 kişinin namaz kılabileceği caminin, yıl sonunda ibadete açılması hedefleniyor. Camideki açık ve kapalı alanlarda toplam 8 bin 400 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Ayrıca kent merkezindeki tüm cenaze namazları da Ay Yıldız Camii'nde kılınacak. Çalışmaları kontrol eden Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, caminin bu yıl içinde tamamlanarak, ibadete açılacağını ve yaklaşık 15 milyon liraya mal olacağını söyledi.

'KABA İNŞAAT TAMAMLANDI'

Yukarı Tekke bölgesinde 'ay yıldız' formunda başlanan caminin inşaatının hızlı sürdürüldüğünü belirten Başkan Aydın, "Kaba inşaat tamamlandı. İnce inşaat çalışmaları devam ediyor. Burası farklı fonksiyonları içinde barındıran bir cami olacak. Sivas'taki cenaze namazlarının tamamı bu camide kılınması hedefleniyor. Şehir içindeki öğlen ve ikindi vakitlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak ve vatandaşın cenaze namazı denildiği zaman adresinin belli olması açısından o fonksiyonu kapsayacak şekilde bir proje oldu" diye konuştu.

​'BU YIL İÇİNDE TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ'

Caminin 5 bin metrekare kapalı otoparkı olduğunu kaydeden Başkan Aydın, "Aynı zamanda içerisinde 5 mutfağı olan, ayrıca tüm ihtiyaçları planlanmış şekilde taziye salonlarımız olacak. Cami üstten kuş bakışı baktığınız zaman formu ay yıldızlı bayrağımızı yansıtacak şekilde planlandı. Güzel bir cami olacak. Şu anda çalışmalar seri bir şekilde devam ediyor" dedi.

Caminin yapımına kent sakinlerinin de katkıda bulunduğunu belirten Aydın, şunları söyledi:

"Biz bu camiyi kendi imkanlarımızla yapmak üzere planladık. Ancak böyle bir camide 'Benim de bir tuğlam olsun' diyen çok vatandaşla karşılaşıyoruz. Onlara bu imkanı tanımak adına, katkı sunmak isteyen her bir vatandaşımıza da o imkanı sunuyoruz. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız çok ilgi gösteriyor. Bizim için o rakamların az ya da çok olması değil, onların bu hayırda yarışmaları son derece önemli."

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