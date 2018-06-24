Sivas'ta AK Parti'liler ve MHP'liler sokaklara döküldü

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS'ta, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminin resmi olmayan sonuçları, sokaklara dökülen AK Parti'liler ve MHP'liler tarafından kutlandı.

Sivas'ta, 'cumhur ittifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP, kesin olmayan seçim sonuçlarına göre, 5 milletvekilinin 4'ünü aldı. AK Parti'liler ve MHP'liler, sokaklara çıkarak, kutlamalara başladı. Seçim sonuçlarını AK Parti İl Başkanlığı önünde kurulan dev ekrandan takip eden partililer, daha sonra kent meydanına geçerek, kutlama yaptı. Ellerinde AK Parti ve MHP bayrakları taşıyan partililer, meşaleler yakarak, sloganlar attı. Partililerin sevinç gösterisine, yoldan geçen sürücüler de konvoy oluşturarak, eşlik etti.

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