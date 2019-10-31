banner314

banner325

Son Dakika

Sivas'ta afet ve acil durumlar için 252 toplanma alanı belirlendi

SİVAS Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere hazırlık yılı kapsamında il genelinde 252 toplanma ve 5 geçici barınma alanı belirlendi. AFAD İl Müdürlüğü, il merkezinde 135 ve 16 ilçede 117 olmak üzere toplam 252 toplanma...

GENEL 30.10.2019, 15:30
Sivas'ta afet ve acil durumlar için 252 toplanma alanı belirlendi
SİVAS Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere hazırlık yılı kapsamında il genelinde 252 toplanma ve 5 geçici barınma alanı belirlendi.
AFAD İl Müdürlüğü, il merkezinde 135 ve 16 ilçede 117 olmak üzere toplam 252 toplanma ve 5 geçici barınma alanı belirledi. Belirlenen alanlara belediye ekipleri tarafından tabelalar yerleştirildi. AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kent meydanındaki Atatürk Kongre ve Entografya Müzesi önündeki toplanma alanında açıklamalarda bulundu. Ekinci, "10 Temmuz tarihinden itibaren 2019 yılı Türkiye'de afetlere hazırlık yılı ilan edildi. İçişleri Bakanımızın da teşrifleriyle bunun lansmanını yapmıştık. O zamandan beri her ay farklı bir temada olmak üzere toplumda temel afet bilinci farkındalığı oluşturmak için bir dizi faaliyet yürütmekteyiz. Ekim ayında ise acil durum toplanma alanları temasıyla çalışıyoruz. Özellikle daha önceden Türkiye genelinde bütün illerimizde ve ilçe merkezlerimizde bu toplanma alanları belirlenmişti. Sivas merkezde 135 tane, diğer 16 ilçemizde de 117 tane olmak üzere toplam 252 adet toplanma alanı belirlenmişti. Normalde toplanma alanlarının standardı kişi başına 2,5 metrekare düşecek şekilde planlanmıştır. Bizim il genelindeki ortalama yaklaşık 3,5 metrekare civarına denk geliyor. Her bir belirlenen toplanma alanına bu şekilde acil durum toplanma alanları levhaları belediyelerimiz tarafından yaptırılarak yerlerine montajı yapıldı" dedi.
Sivas olarak birçok şehirde olmayan avantaja sahip olduklarını söyleyen Ekinci, "Valiliğin önündeki meydanda, 27 Haziran Öğretmen Parkı'nda ve eski Numune Hastanesi'nin bulunduğu yer dahil olmak üzere bütün bu boş alanları düşündüğümüz zaman şehir nüfusumuzun yüzde 10'unu burada koruyabileceğimiz bir açık alana sahibiz. Bu gerçekten son derece avantajlı. Eski stadyumun yeri Millet Bahçesi olduğu zaman orada da bu tür risklerden koruyabilecek alanlar elde etmemiz mümkün" diye konuştu.
Toplanma alanlarının özellikleri hakkında bilgiler veren Ekinci, "Toplanma alanları daimi olarak tanınacak, iskan edilecek alanlar değil, geçici barınma alanları hazırlanıp ihtiyacı olanlar oraya yerleştirene kadar tehlikelerden uzak açık alanları ifade eder. Bu alanların düz olması, ulaşıma kolay olması, engellilerin erişimine uygun olması, nüfus kesafetini kaldıracak durumda olması ve daha önemlisi özellikle ikincil afetlere maruz kalması muhtemel olmayan sağlıklı yerler olması son derece önemli. Toplanma alanı seçtiğiniz yerde eğer ikinci bir afet yaşanma riski varsa insanları tabi koruyamazsınız, koruduğunuzdan bahsedemezsiniz. Herhangi bir afet, acil durum olduğu takdirde sıfırıncı dakikadan itibaren ihtiyaçlı insanları oralara yerleştirmeyi planlıyoruz. Geçmişte ihtiyacı olan insanlara çadır dağıtıldığı zaman, çadırı alan insan götürüp hasarlı evinin dibine kuruyor veya ihtiyaçlı insanları şehrin muhtelif yerlerine dağıttığınız zaman daha sonraki sürelerde bu insanlar etkin bir şekilde hizmet götüremiyorsunuz. Geçici barınma alanları önceden hazır olursa kurduğunuz çadır kent veya konteyner kentlere insanları yerleştirirsiniz ve afetin ilk anlarından itibaren hem sağlık hizmetlerini, hem iaşe hizmetlerini, hem barınma hizmetlerini, hatta eğitim ve öğretim hizmetlerini dahi aksatmadan afet ortamında yürütmek daha kolay ve mümkün olur" ifadelerini kullandı. 

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 31 Ekim 2019
İmsak 06:01
Güneş 07:27
Öğle 12:53
İkindi 15:41
Akşam 18:08
Yatsı 19:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 9 16
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 9 15
7. Galatasaray 9 13
8. Beşiktaş 9 12
9. Konyaspor 9 12
10. Gaziantep FK 9 12
11. Kasımpaşa 9 11
12. Denizlispor 9 11
13. Çaykur Rizespor 9 11
14. Antalyaspor 9 11
15. Göztepe 9 9
16. Ankaragücü 9 9
17. Gençlerbirliği 9 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Fatih Karagümrük 9 16
4. Balıkesirspor 9 16
5. Akhisar Bld.Spor 9 16
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. Adana Demirspor 9 11
11. İstanbulspor 9 11
12. Menemen Belediyespor 9 11
13. Osmanlıspor 9 10
14. Boluspor 9 8
15. Giresunspor 9 8
16. Adanaspor 9 7
17. Altınordu 9 5
18. Eskişehirspor 9 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 10 28
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 10 16
6. Crystal Palace 10 15
7. M. United 10 13
8. Sheffield United 10 13
9. Bournemouth 10 13
10. West Ham 10 13
11. Tottenham 10 12
12. Wolverhampton 10 12
13. Burnley 10 12
14. Brighton 10 12
15. Aston Villa 10 11
16. Everton 10 10
17. Newcastle 10 9
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 10 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 10 22
2. Real Madrid 10 21
3. Granada 10 20
4. Atletico Madrid 11 20
5. Sevilla 11 20
6. Real Sociedad 11 19
7. Villarreal 10 17
8. Athletic Bilbao 11 16
9. Osasuna 10 14
10. Levante 11 14
11. Valencia 11 14
12. Real Valladolid 11 14
13. Getafe 10 13
14. Deportivo Alaves 11 12
15. Real Betis 11 12
16. Mallorca 10 10
17. Eibar 10 9
18. Celta de Vigo 11 9
19. Espanyol 11 8
20. Leganés 11 5