Sivas'ta afet ve acil durumlar için 252 toplanma alanı belirlendi

SİVAS Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından afetlere hazırlık yılı kapsamında il genelinde 252 toplanma ve 5 geçici barınma alanı belirlendi.AFAD İl Müdürlüğü, il merkezinde 135 ve 16 ilçede 117 olmak üzere toplam 252 toplanma ve 5 geçici barınma alanı belirledi. Belirlenen alanlara belediye ekipleri tarafından tabelalar yerleştirildi. AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kent meydanındaki Atatürk Kongre ve Entografya Müzesi önündeki toplanma alanında açıklamalarda bulundu. Ekinci, "10 Temmuz tarihinden itibaren 2019 yılı Türkiye'de afetlere hazırlık yılı ilan edildi. İçişleri Bakanımızın da teşrifleriyle bunun lansmanını yapmıştık. O zamandan beri her ay farklı bir temada olmak üzere toplumda temel afet bilinci farkındalığı oluşturmak için bir dizi faaliyet yürütmekteyiz. Ekim ayında ise acil durum toplanma alanları temasıyla çalışıyoruz. Özellikle daha önceden Türkiye genelinde bütün illerimizde ve ilçe merkezlerimizde bu toplanma alanları belirlenmişti. Sivas merkezde 135 tane, diğer 16 ilçemizde de 117 tane olmak üzere toplam 252 adet toplanma alanı belirlenmişti. Normalde toplanma alanlarının standardı kişi başına 2,5 metrekare düşecek şekilde planlanmıştır. Bizim il genelindeki ortalama yaklaşık 3,5 metrekare civarına denk geliyor. Her bir belirlenen toplanma alanına bu şekilde acil durum toplanma alanları levhaları belediyelerimiz tarafından yaptırılarak yerlerine montajı yapıldı" dedi.Sivas olarak birçok şehirde olmayan avantaja sahip olduklarını söyleyen Ekinci, "Valiliğin önündeki meydanda, 27 Haziran Öğretmen Parkı'nda ve eski Numune Hastanesi'nin bulunduğu yer dahil olmak üzere bütün bu boş alanları düşündüğümüz zaman şehir nüfusumuzun yüzde 10'unu burada koruyabileceğimiz bir açık alana sahibiz. Bu gerçekten son derece avantajlı. Eski stadyumun yeri Millet Bahçesi olduğu zaman orada da bu tür risklerden koruyabilecek alanlar elde etmemiz mümkün" diye konuştu.Toplanma alanlarının özellikleri hakkında bilgiler veren Ekinci, "Toplanma alanları daimi olarak tanınacak, iskan edilecek alanlar değil, geçici barınma alanları hazırlanıp ihtiyacı olanlar oraya yerleştirene kadar tehlikelerden uzak açık alanları ifade eder. Bu alanların düz olması, ulaşıma kolay olması, engellilerin erişimine uygun olması, nüfus kesafetini kaldıracak durumda olması ve daha önemlisi özellikle ikincil afetlere maruz kalması muhtemel olmayan sağlıklı yerler olması son derece önemli. Toplanma alanı seçtiğiniz yerde eğer ikinci bir afet yaşanma riski varsa insanları tabi koruyamazsınız, koruduğunuzdan bahsedemezsiniz. Herhangi bir afet, acil durum olduğu takdirde sıfırıncı dakikadan itibaren ihtiyaçlı insanları oralara yerleştirmeyi planlıyoruz. Geçmişte ihtiyacı olan insanlara çadır dağıtıldığı zaman, çadırı alan insan götürüp hasarlı evinin dibine kuruyor veya ihtiyaçlı insanları şehrin muhtelif yerlerine dağıttığınız zaman daha sonraki sürelerde bu insanlar etkin bir şekilde hizmet götüremiyorsunuz. Geçici barınma alanları önceden hazır olursa kurduğunuz çadır kent veya konteyner kentlere insanları yerleştirirsiniz ve afetin ilk anlarından itibaren hem sağlık hizmetlerini, hem iaşe hizmetlerini, hem barınma hizmetlerini, hatta eğitim ve öğretim hizmetlerini dahi aksatmadan afet ortamında yürütmek daha kolay ve mümkün olur" ifadelerini kullandı.