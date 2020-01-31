Flaş HaberTürkler Çin'den erken dönüyor
Son Dakika
Sivas'ta, 662 yerleşim yeri yolu kardan kapandı
GENEL 31.01.2020, 10:02
SİVAS'ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışının ardından 662 yerleşim yeri ulaşıma kapandı.
Hava sıcaklığının eski 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Kar nedeniyle köy ve mezradan oluşan 662 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı.
Sivas- Erzincan karayolunda ise kar ve tipinin etkili olması nedeni ile yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Hava sıcaklığının eski 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar kısa sürede beyaza büründü. Kar nedeniyle köy ve mezradan oluşan 662 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarına başladı.
Sivas- Erzincan karayolunda ise kar ve tipinin etkili olması nedeni ile yol kontrollü olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekipleri, güzergahlarda olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını yoğunlaştırdı.
4°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
|İmsak
|06:41
|Güneş
|08:09
|Öğle
|13:23
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:49
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|19
|41
|2. Fenerbahçe
|19
|37
|3. Başakşehir
|19
|36
|4. Trabzonspor
|18
|35
|5. Alanyaspor
|19
|35
|6. Galatasaray
|19
|33
|7. Beşiktaş
|19
|30
|8. Göztepe
|19
|29
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|19
|24
|11. Çaykur Rizespor
|19
|24
|12. Denizlispor
|19
|22
|13. Gençlerbirliği
|19
|21
|14. Konyaspor
|19
|18
|15. Antalyaspor
|19
|17
|16. Kasımpaşa
|19
|15
|17. Ankaragücü
|19
|13
|18. Kayserispor
|19
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|19
|40
|2. Erzurum BB
|19
|34
|3. Bursaspor
|19
|33
|4. Keçiörengücü
|19
|29
|5. Adana Demirspor
|19
|28
|6. Akhisar Bld.Spor
|19
|28
|7. Ümraniye
|19
|28
|8. Menemen Belediyespor
|19
|28
|9. Altay
|19
|27
|10. Giresunspor
|19
|27
|11. Fatih Karagümrük
|19
|24
|12. Balıkesirspor
|19
|24
|13. İstanbulspor
|19
|20
|14. Altınordu
|19
|20
|15. Osmanlıspor
|19
|17
|16. Adanaspor
|19
|14
|17. Boluspor
|19
|14
|18. Eskişehirspor
|19
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|24
|70
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|24
|48
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|24
|34
|6. Tottenham
|24
|34
|7. Wolverhampton
|24
|34
|8. Sheffield United
|24
|33
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Burnley
|24
|30
|14. Newcastle
|24
|30
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|24
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|24
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|46
|2. Barcelona
|21
|43
|3. Sevilla
|21
|38
|4. Getafe
|21
|36
|5. Atletico Madrid
|21
|36
|6. Real Sociedad
|21
|34
|7. Valencia
|21
|34
|8. Villarreal
|21
|31
|9. Athletic Bilbao
|21
|31
|10. Osasuna
|21
|28
|11. Granada
|21
|27
|12. Real Betis
|21
|27
|13. Levante
|21
|26
|14. Deportivo Alaves
|21
|23
|15. Eibar
|21
|23
|16. Real Valladolid
|21
|22
|17. Mallorca
|21
|18
|18. Celta de Vigo
|21
|17
|19. Leganés
|21
|15
|20. Espanyol
|21
|15
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016