Sivas'ta 6 şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen Devlet Övünç Madalyası ve Berat Belgelerini 6 şehit ailesine takdim etti.Valilik makamında gerçekleştirilen törene Vali Salih Ayhan'ın yanı sıra şehit aileleri, 5'nci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan katıldı.Vali Salih Ayhan, Şehit Uzman Çavuş Onur Alkan, Şehit Jandarma Er Salih Bulut, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Enes Koçak, Şehit Komando Uzman Çavuş Furkan Peker, Şehit Jandarma Komando Er Doğan Kaya ve Şehit Jandarma Er Çetin Doğan'ın ailelerine Devlet Övünç Madalyası ve Beratları takdim etti. Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Devlet Övünç Madalyası'nın çok şerefli ve onurlu bir belge olduğunu hatırlattı.Ayhan "Cumhurbaşkanımız gönderdi bizzat takdim etmemizi emrettiler. Rabbim cennetiyle muamele eylesin. Sizlere de tekrar sabırlar diliyorum. Onlar hakikaten vazifelerini layıkıyla yaptılar. Bu toprağı bedenleriyle, canlarıyla hizmetlerini yaptılar. Asıl olan bizlerin bundan sonra onlara layık olabilmesi. Sizler bizim en hassasiyet gösterdiğimiz, en yakınlarımızsınız. Sizlerden tek isteğimiz bu manada çocuklarınız hatıratına muhafaza etmek. Bu şerefli belgeyi bundan sonra ki evlatlarına, torunlarına bu güzel mirası devredebilmeniz ve bize de bol bol dua etmeniz. Devletimiz elinden geldiğince bu manada önem gösteriyor. Bizim de en çok dikkat etmemiz gereken hususlardan. İlimiz toplam il sınırları içerisinde yaşayan ve dışarıda yaşayan 350 şehidimiz ve şehit ailemiz var. Her birinin yeri bizde ayrı" dedi.

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