Son Dakika
Tevfik Göksu: Bu araçları çekerek bugünden itibaren İstanbul'da hizmeti durdurmuş durumdalar - (Havadan Görüntüler)
Sivas'ta 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 TL para cezası
SİVAS Valiliği, Pitpull dahil olmak üzere toplam 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 TL idari para cezası uygulanacağını, hayvanlara ise el konulacağı duyurdu. Sivas Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında...
GENEL 05.09.2019, 17:11
SİVAS Valiliği, Pitpull dahil olmak üzere toplam 4 köpek ırkını besleyenlere 7 bin 802 TL idari para cezası uygulanacağını, hayvanlara ise el konulacağı duyurdu.
Sivas Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplandı. Toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü kapsamında tehlike arz eden hayvanlarla ilgili değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan yazılı açıklamada Sivas'ta Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkları ile bu ırkların melezleri olan köpeklerinin ülkeye girişi, satışı, üretimi, sahiplenilmesi, takas edilmesi ve hediye olarak verilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Belirtilen köpek ırklarını bu bulunduran kişiler hakkında hayvan başına 7 bin 802 TL para cezası uygulanacağı ve söz konusu hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.
Sivas Hayvanları Koruma Kurulu, Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan başkanlığında toplandı. Toplantıda 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 14'üncü kapsamında tehlike arz eden hayvanlarla ilgili değerlendirme yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda yapılan yazılı açıklamada Sivas'ta Pitbull, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkları ile bu ırkların melezleri olan köpeklerinin ülkeye girişi, satışı, üretimi, sahiplenilmesi, takas edilmesi ve hediye olarak verilmesinin yasak olduğu hatırlatıldı. Belirtilen köpek ırklarını bu bulunduran kişiler hakkında hayvan başına 7 bin 802 TL para cezası uygulanacağı ve söz konusu hayvanlara ise el konulacağı duyuruldu.
24°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 05 Eylül 2019
|İmsak
|04:58
|Güneş
|06:27
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:39
|Yatsı
|21:02
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0