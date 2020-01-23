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Sivas'ta 3.7 büyüklüğünde deprem
GENEL 23.01.2020, 18:10
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SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Sivas Suşehri olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 17.33'te 12.61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Sivas Suşehri olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, saat 17.33'te 12.61 kilometre derinlikte meydana gelirken, ilçede ve çevrede hissedilmedi.
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