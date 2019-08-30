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Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı
SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Sivas'ta tören ve etkinliklerle kutlandı. İnönü Bulvarı üzerinde Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutan Vekilimiz...
GENEL 30.08.2019, 11:17
SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.
Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Sivas'ta tören ve etkinliklerle kutlandı. İnönü Bulvarı üzerinde Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutan Vekilimiz Piyade Albay İlhan Erdoğan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü, Yıldızlar Kategorisinde Halk Oyunları Türkiye Şampiyonu folklor ekibinin halayı beğeni topladı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi.
Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, Sivas'ta tören ve etkinliklerle kutlandı. İnönü Bulvarı üzerinde Sivas Valisi Salih Ayhan, Garnizon Komutan Vekilimiz Piyade Albay İlhan Erdoğan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunduktan sonra Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Törende Kazım Karabekir Paşa Ortaokulu Spor Kulübü, Yıldızlar Kategorisinde Halk Oyunları Türkiye Şampiyonu folklor ekibinin halayı beğeni topladı. Kutlama tören geçişi ile sona erdi.
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