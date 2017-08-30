Sivas'ta 30 Ağustos coşkusu

SİVAS'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı düzenlenen törenle kutlandı. Törene özellikle çocuklar ilgi gösterdi.Zafer Bayramı'nın 95'inci yıl dönümü nedeniyle kentteki kutlamalar Sivas Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Sivas Belediyesi adına Atatürk Anıtı'na çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın Valilikte 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı 4 Eylül Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin de bulunduğu İnönü Bulvarı'nda devam etti. Burada Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan ve Belediye Başkanı Sami Aydın askeri araçla alanı dolaşarak halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ardından Valilik ve Garnizon Komutanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesaj okundu.Kutlamalarda halk oyunları ekibi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okçuluk takımı gösteri yaptı. Kutlama programı tören geçişi ile sona erdi. Tören geçişinde çok sayıda kişi ellerinde Türk bayrakları ile askerlere sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle çocukların törene ilgi gösterdikleri gözlenirken, tatil nedeni ile katılımın az olması dikkat çekti."CHP'DEN ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK"Resmi tören ardından CHP İl Teşkilatı Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. CHP İl Başkanı Ulaş Karasu, şöyle dedi:"Laik demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yolunu açan 30 Ağustos Zaferi umutsuzluklara son vermiş, halkımız için aydınlık günlerin müjdeleyicisi olmuştur. 30 Ağustos bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin temelidir. Bu duygularla 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyor, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşı kahramanlarını saygı ve minnet ile anıyoruz."

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