Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...
Saddam'ı sorgulayan CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih ederim
CIA ajanı: Saddam’ı Bush’a tercih...
Van'da HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye giren 200 erkek aranıyor
HIV virüsü taşıyan kardınlarla ilişkiye...
Flaş haber... 31 ilde 105 asker eşi hakkında gözaltı kararı
105 asker eşi bakın neler...

Sivas'ta 29 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan 29 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki...

Sivas'ta 29 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVAS'ta 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan 29 öğrenci zehirlenme şüphesiyle tedaviye alındı.
Olay, öğle saatlerinde Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 75'inci Yıl İlkokulu ve Ortakolu'nda meydana geldi. Okulun kantininden aldıkları simitleri yiyerek ayranları içen öğrenciler bir süre sonra rahatsızlanmaya başladı. Bunun üzerine okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri bulunan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Okulun 1'inci sınıf öğrencilerinden Ela Çelik ayran içip simit yediğini belirterek, midesinin bulandığını söyledi. Bazı öğrenciler ise kantinde satılan ayranların son kullanma tarihinin geçtiğini ifade etti. Öğrencilerin birçoğu ayakta tedavi edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Okul kantininde satılan yiyecekler incelemeye alındı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55