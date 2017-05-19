Sivas'ta 19 Mayıs törenle kutlandı (2)

CHP VE ADD ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYDU

Sivas'ta, CHP İl Başkanlığı ile Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Şubesi üyeleri, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Parti ve dernek üyeleri daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Bu sırada çevreden geçenler de saygı duruşuna eşlik edince trafik kısa bir süre durdu. İstiklal Marşı'nın ardından açıklamada bulunan CHP Sivas İl Başkanı Ulaş Karasu, 19 Mayıs'ın milletin kaderini değiştiren, yolunu aydınlatan tarihi bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi:

"19 Mayıs tarihini önemsizleştirmek, sıradanlaştırmak, takvimlerden bir yaprak haline getirmek isteyenler bu ruhu kavrayamamış acizler ile bağımsızlık, özgürlük ve milli egemenliğe dayanan demokrasi düşmanlarıdır. Ülkemize düşman olan bu zihniyet dün olduğu gibi gelecekte de yenilmeye mahkumdur. Cumhuriyetin emanet edildiği milyonlar, özgürlük ve bağımsızlığımızı sonsuza kadar koruyacaktır."

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