Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya devam etmeliyiz
Guaido: Yarın sokaklarda olacağız, baskıya...
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2 kişi öldü
ABD’de üniversitede silahlı saldırı: 2...
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!
Gönüllüler Zeytinburnu Sahilini temizledi!

Sivas'ta 1 Mayıs'a halaylı kutlama

SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü miting alanında davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı. Kent merkezindeki 1 Mayıs kutlamaları Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi,...

Sivas'ta 1 Mayıs'a halaylı kutlama
SİVAS'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü miting alanında davul zurna eşliğinde halaylarla kutlandı.
Kent merkezindeki 1 Mayıs kutlamaları Mevlana Meydanı'nda yapıldı. Ethembey Parkı yakınlarında toplanan, aralarında Cumhuriyet Halk Partisi, Emek Partisi, Halkevleri, sendikalar ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinin de bulunduğu grup Mevlana Caddesi üzerinden meydana kadar yürüdü. Burada 1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşmalar yapıldı. Eğitim Sen Şube Başkanı Mustafa Akyol, "Kazanılmış haklarımızın gasbedilmek istenmesine, hukuksuz ihraçlara, yaşamın her alanındaki hukuksuzluğa, haksızlığa ve keyfiliğe en gür sesimizle 'dur' diyoruz. Emeğimize, ekmeğimize, işimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkarak, barış içinde, savaşsız, sömürüsüz bir dünyada yaşama ve yaşatma umudumuzu 1 Mayıs meydanlarında yükseltiyoruz. Barış ve huzur içinde kardeşçe yaşayacağımız güzel günlere hep birlikte omuz omuza yürüyeceğiz. Dayanışma ruhumuzla, ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan inancımızla yaşasın 1 Mayıs" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından, alana gelen yaklaşık 350 katılımcı, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek 1 Mayıs'ı kutladı. Kutlama alanına yakın künefecide çalışan işçiler de 'Yaşasın 1 Mayıs' yazılı tatlı getirerek halay çekti. Miting alanı ve yürüyüş güzergâhında geniş güvenlik önlemi alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'drone' ile de görüntü çekti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328